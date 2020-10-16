Meslek örgütlerine ‘çoklu baro’ benzeri uygulama: ‘Çatı düzenleme’ gündemde

AKP’nin ‘çoklu baro’ düzenlemesinden sonra, diğer meslek örgütleriyle ilgili de bir yasa hazırlığına başladığı bildirildi.

Fotoğraf: Reuters

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da iki gün önceki konuşmasında, başta Türk Tabipleri Birliği (TTB) başta olmak üzere meslek örgütleri için ‘çoklu baro’ benzeri bir uygulamaya gidileceğini söylemişti.

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Hürriyet’ten Nuray Babacan’ın haberine göre 30 meslek örgütünün tamamını bağlayan ‘çatı yasal düzenleme’ hazırlanması tartışılıyor.

Buna göre, çalışmalarda tartışılan konular özetle şöyle:

Faaliyet sınırlaması

Meslek örgütlerine amaçları doğrultusunda faaliyette bulunma sınırlaması getirilebilecek.

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Gelir kontrolü

Meslek mensuplarının meslek faaliyetleri için odalardan onay alma zorunluluğunun kaldırılması tartışılıyor. Birlik ve organlarının, kuruluş amaçları dışında faaliyette bulunamayacağına ilişkin hüküm getirilerek, meslek örgütlerinin parasal gelir sağlamaları sınırlandırılabilecek.

Seçim kriterleri

Her odanın kendi genel kurul kararıyla belirleyeceği yerlerde şube veya temsilcilik açabileceğine ilişkin hüküm değiştirilerek, üye sayısı kriteri getirilebilecek.

Delege yapısı

Meslek örgütlerinin genel kurul seçimleri de değişecek. Genel kurul delege yapısının değiştirilmesi, her odanın belli oranda delegeyle temsil edilme zorunluluğu getirilmesi, kalan delegelerin odaların üye sayısına göre dağıtılması, seçimlere grup listelerinin yanı sıra, bağımsız adayların da katılabilmesi ve aldıkları oy oranına göre birlik genel kuruluna asil ve yedek delege seçilmesi öngörülüyor.