Meslek odasının verdiği ceza AYM’de ‘ifade özgürlüğünü ihlal’ kabul edildi

Anayasa Mahkemesi (AYM), Balıkesir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nın üyelerinden birine ‘Oda’nın yönetim kurulunu ve harcamalarını eleştiren’ bir yazısı üzerine verdiği disiplin cezasının ‘ifade özgürlüğünü ihlal’ olduğuna karar verdi.

Fotoğraf: DHA

Bugün Resmi Gazete’de yayınlanan karardaki bilgilere göre, Balıkesir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’na kayıtlı Metin Yalçın disiplin cezasına yaptığı itirazı reddedildikten sonra, dosyayı 2014 yılında AYM’ye taşımıştı.

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‘Katılımcı Demokrat Muhasebeci Mali Müşavirler’ olarak adlandırılan bir grup tarafından çıkarılan ‘Fername’ isimli ücretsiz dağıtılan bir bültende çıkan ve şikayete konu olan ‘Bina nerede bina?’ başlıklı yazıda, Metin Yalçın oda bütçelerinin nerelere harcandığı konusunda hesap soruyor, 10 ay boyunca çivi çakılmayan oda binasının neden hala yapılamadığını, bilançoda görülen krediyi hangi yetkiyle kullanıldığını sorguluyor ve inşaat komisyonu üyelerinden birinin müşterisine iş verdiğini iddia ediyor.

Yazıda yer alan ‘cevval kıvrak yöneticilerimiz’ ifadesi ve odanın inşaat komisyonundaki bir üyesinin müşterisine iş verdiği iddiaları nedeniyle açılan davayı kaybeden Metin Yalçın’ı AYM haklı buldu.

AYM kararında disiplin cezasının Anayasa’nın 26. maddesince güvence altına alınan ifade özgürlüğünü ihlal ettiğine ve yeniden yargılama yapılmasına karar verdi.

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