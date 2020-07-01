Meşhur pötibör biskivüleri sağlık çalışanlarına ‘merci beaucoup’ bisküvisi üreterek teşekkür etti

Türkiye’de pötibör adıyla bilinen dünyaca ünlü Fransız Petit Beurre biskivüleri sağlık çalışanlarına teşekkür etmek için 100 yılı aşkın süredir kullandığı geleneksel logosunu değiştirdi.

Fotoğraf: Facebook

Bisküvilerin üreticisi LU şirketi Covid-19 salgınıyla mücadelede ön safta yer alan sağlık çalışanlarına teşekkür etmek için ilginç bir yol seçti.

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Üzerinde merci beaucoup (çok teşekküler) yazan ve kalp bulunan bisküviler üreten şirket böylece tarihi 1886’ya uzanan geleneksel logosunu ilk kez değiştirmiş oldu.

200 bin adet üretilen bu özel serinin fabrikanın bulunduğu Nantes şehri ve çevresindeki hastanelerde çalışan sağlıkçılara dağıtılacağı öğrenildi.