‘Mesele S-400 değil’ diyen Erdoğan: Konunun NATO ya da F-35’le ilgisi yok

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 füzesi almasının, NATO ya da F-35 yeni nesil savaş uçağı projesiyle ilgisinin olmadığını söyledi.

Fotoğraf: Cumhurbaşkanlığı (Arşiv)

ABD, Türkiye’nin NATO üyesi olmayan Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi almasına karşı çıkıyor. Türkiye ise ABD’ye bu konuda karşı çıkarak Rusya ile anlaşmanın yapıldığını belirtiyor.

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Diyarbakır’da Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) 5’inci Gençlik Buluşması’na katılan Erdoğan’ın gündeminde de S-400 sistemi vardı.

Cumhurbaşkanı şunları kaydetti: “Mesele S-400 değil, Türkiye’nin Suriye başta olmak üzere bölgesindeki gelişmeler konusunda kendi iradesiyle hareket ediyor olmasıdır. Türkiye’nin bu hava savunma sistemini niye aldığı, ne şekilde kullanacağı açıktır. Bu konunun, ne NATO ne F35 projesi ne ABD’nin güvenliğiyle uzaktan yakından ilgisi bulunmadığını işin erbabı olan herkes biliyor. İnşallah geçmişteki pek çok hadise gibi bu meseleyi de akliselimin, mantığın, ortak çıkarların gerektirdiği şekilde halledeceğiz.”