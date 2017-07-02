HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı ‘Adalet Yürüyüşü’nün, tutuklu bulunduğu Edirne F Tipi Cezaevi’ne dek sürmesi yönünde bir talebi olmadığını söyledi.

Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun MİT TIR’ları davasında ‘casusluk’ iddiasıyla tutuklanmasının ardından adalet talebiyle Ankara’dan İstanbul’a yürüme kararı almıştı. Yürüyüşün, Berberoğlu’nun tutuklu bulunduğu Maltepe Cezaevi’nde sonlanması planlanıyor.

‘Edirne’ye yürünmesi yönünde bir talebim yok’

Duvar’dan Özlem Akarsu Çelik’e konuşan HDP Grup Başkanvekili Ahmet Yıldırım, yürüyüşün sekizinci gününde cezaevinde ziyaret ettiği Demirtaş’ın “Benim Edirne’ye yürünmesi yönünde bir talebim yok” dediğini aktardı.

‘Toplumsal muhalefet süreklileştirilmeli’

Yıldırım şunları söyledi: “Selahattin bey meselenin Edirne’ye yürüme meselesi olmadığını, yürüyüşün tüm muhalif kesimleri buluşturmayı hedeflemesi gerektiğini söyledi. Meselenin kendisinin tutukluluk hali ve mağduriyetinin ortadan kaldırılmasının ötesinde bir ‘adalet ihtiyacı’ olduğunu ifade ediyor ve bunun için yürüyüşün sözde değil pratikte de herkes için adalet sağlamaya evrilmesini önemsediğini belirtiyor. Selahattin bey, toplumsal dinamiklerin bir arada ülkeyi düzlüğe çıkarma çabasının önemli olduğunu, muğlak söylemlerin ötesine geçilmesi ve toplumsal muhalefetin süreklileştirilmesi gerekliliğine işaret ediyor.”



HDP heyeti yarın ‘Adalet Yürüyüşü’nü ziyaret edecek

HDP heyeti yarın ‘Adalet Yürüyüşü’ne destek ziyareti gerçekleştirecek.

HDP Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay ve DBP’li Mardin Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Ahmet Türk’ün de aralarında olduğu heyet, destek ziyareti öncesinde tutuklu eş genel başkan Figen Yüksekdağ’ın kaldığı Kandıra Cezaevi önünde bir açıklama yapacak.