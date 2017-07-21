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Mescid-i Aksa protestoları: Üç kişi hayatını kaybetti

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Kudüs’teki Mescid-i Aksa protestolarında üç kişi hayatını kaybetti.

Fotoğraflar: Reuters

Mescid-i Aksa’da 14 Temmuz’da ateş açılması sonucu iki İsrail polisi öldürülmüştü. Polis, saldırgan olduğunu söylediği üç Arap asıllı İsrail vatandaşını da öldürmüştü.

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Olay günü cuma namazı kılınması yasaklanmış, böylece 50 yıldır ilk kez Mescid-i Aksa’da cuma namazı kılınmamıştı.

İsrail, olayın ardından cami girişine metal dedektörler yerleştirmiş, Filistinli Müslümanlar, yeni güvenlik önlemlerini protesto etmişti. Tam bir haftadır İsrail güçleriyle Müslümanlar arasında her gün çatışma yaşanıyor.

Gösteriler sürüyor

İsrail güvenlik güçleriyle Müslümanlar arasındaki çatışmalar, bugün de sürdü.

Bazı Filistinli gruplar bugünü ‘Öfke Günü’ ilan etmişti.

İsrail polisi, bugün izin verdiği cuma namazı için Mescid-i Aksa’ya 50 yaş altındaki erkekleri almadı. Polis, önlemleri protesto eden Filistinlilere biber gazıyla müdahale etti. Filistinli göstericiler de polis taşlarla karşılık verdi.

Üç kişi hayatını kaybetti

Protestolarda üç kişi hayatını kaybederken, yaklaşık 100 kişi yaralandı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, ölenlerin ikisinin 17 ve 18 yaşlarında olduğunu, diğer kişinin yaşının tespit edilemediğini bildirdi.

Filistin Sağlık Bakanlığı, 17 yaşındaki bir gencin başından vurularak öldürüldüğünü bildirdi. Çatışmalarda ikisi ağır 30 kişi de yaralandı.

Bazı Filistinliler ise cuma namazını cami yakınlarında kurulan güvenlik noktası çevresinde kıldı.

İsrail, metal dedektörlerin kaldırılmayacağını duyurdu. Kudüs Müftüsü Muhammed Hüseyin ise “İsrail’in kısıtlamalarını reddediyoruz” dedi.

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