Mesanesinden 130 gramlık taş çıkarıldı

Trabzon’un Of ilçesinde yaşayan İsmail Ulusoy’un (74) mesanesinden ameliyatla 130 gram ağırlığında tek parça taş çıkarıldı. Sağlığına kavuşan Ulusoy, “Kendimi hafiflemiş hissediyorum” dedi.

Fotoğraflar: DHA

Ulusoy, Of Devlet Hastanesi’nde ameliyat edildi. Çıkarılan taşın büyüklüğü doktorları da Ulusoy ve ailesini de şaşırttı.

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Ulusoy, “Mesanemde bu kadar büyük taş olduğunu söylediklerinde inanmamıştım. Ama ameliyat sonrasında getirip taşı elime verdiklerinde çok şaşırdım. Şimdi ziyaretime gelenlere bu taşı gösteriyorum” dedi.

Ameliyatı yapan Opr. Dr. Burak Değirmentepe de, ameliyatla çıkarılan taşa literatürde çok nadir rastlandığını belirterek şunları söyledi: “Hastamız idrar yapmakta zorlanma şikâyetiyle bize başvurdu. Mesanesinde yedi santimetrelik taş olduğunu gördük. Hastamız uzun yıllardır bu şikâyetle yaşıyormuş. Taşı açık ameliyatla aldık. Genellikle 50 yaş ve üzeri insanlarda bu tür şikâyetler çok yaygın olarak görülmekte. Kişi bunu yaşlılığın bir belirtisi zannederek kabullenip yaşıyor. Oysa bu hastanın yaşam kalitesini aşağıya çeken bir durum. Bu tür şikâyetler görülüyorsa uzmana gitmek gerekiyor. İsmet bey bize zamanında gelseydi kapalı ameliyat yapardık ve hatta taş bu kadar büyümezdi belki de oluşmazdı.”