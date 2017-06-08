‘Meşale yağmuru’ nedeniyle 28 dakika uzayan finalin faturası: Göztepe ve Eskişehirspor’un ilk iki maçı seyircisiz

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), 1’inci Lig play-off final maçında yaşanan olaylar nedeniyle Göztepe ve Eskişehirspor’a ikişer maç seyircisiz oynama cezası verdi.

Buna göre iki takım da 2017/18 sezonunda ev sahibi olduğu ilk iki maçını seyircisiz oynayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi sitesinde yer alan açıklamada ayrıca Eskişehirspor’un 82 bin 500, Göztepe’nin ise 83 bin 500 lira para cezasına çarptırıldığı belirtildi.

PFDK, Antalya Stadyumu’nun kuzey kale arkası ve doğu tribünündeki Eskişehirsporlu taraftarlarla, batı ve güney tribünündeki Göztepe taraftarlarının Passolig kartlarını da bir maçlığına bloke etti.

Ne olmuştu?

Eskişehirspor ve Göztepe arasında Antalya Stadı’nda oynanan 1’inci Lig play-off finalinde tribünlerden sahaya atılan meşaleler nedeniyle oyun dört kez durmuştu.

Hakem Ali Palabıyık, duraklamalar nedeniyle ilk yarının sonuna 17, ikinci yarının sonuna da 11 uzatma dakikası eklemişti.

Normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten maçta Eskişehirspor’u penaltı atışları sonucunda 3-2 mağlup eden Göztepe, Sivasspor ve Yeni Malatyaspor’un ardından Süper Lig’e yükselen üçüncü takım olmuştu.