Mesaj yerine ulaştı: ‘Gönüllü’ adlı barın önünde poz veren Morecambeli futbolcuların maaşları yattı 

İngiltere 2’nci Ligi ekiplerinden Morecambe’de uzun zamandır maaş alamayan futbolcular, ilginç bir eyleme imza attı.

FourFourTwo’nun haberine göre Leyton Orient deplasmanına giderken ‘The Volunteer’ (Gönüllü) adlı barın önünde mola veren Morecambeli futbolcular, burada toplu olarak fotoğraf çektirdi.

‘Gönüllüler’

Bu fotoğraf, kulübün resmi hesabından barın adının sonuna ‘S’ yani çoğul eki eklenerek paylaşıldı.

‘Tamamen hayal kırıklığı’

Ligin en küçük takımlarından biri olduklarını vurgulayan menajer Jim Bentley, “Oyuncularımızın elleri, ağzımızdan çıkacak söze bakıyor ve faturalar yaklaşıyor. Bu tamamen hayal kırıklığı olan bir durum. İşlerin kötüye gittiği gün gibi ortada, onların yetiştirmesi gereken çocukları ve mortgage ödemeleri var” dedi.

Mesaj ulaştı

Takım deplasman yolundayken kulübün resmi sitesinden yapılan açıklamadaysa, oyuncular ve teknik ekibin tüm alacaklarının ödendiği duyuruldu.