Mesaj yerine ulaştı: ‘Gönüllü’ adlı barın önünde poz veren Morecambeli futbolcuların maaşları yattı 

İngiltere 2’nci Ligi ekiplerinden Morecambe’de uzun zamandır maaş alamayan futbolcular, ilginç bir eyleme imza attı.

FourFourTwo’nun haberine göre Leyton Orient deplasmanına giderken ‘The Volunteer’ (Gönüllü) adlı barın önünde mola veren Morecambeli futbolcular, burada toplu olarak fotoğraf çektirdi.

Bu fotoğraf, kulübün resmi hesabından barın adının sonuna ‘S’ yani çoğul eki eklenerek paylaşıldı.

Little pit stop on the way to @leytonorientfc #pubcrawl pic.twitter.com/Pu4XwdWW5i

— Morecambe FC (@ShrimpsOfficial) 7 Şubat 2017