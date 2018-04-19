Mesaj İYİ Parti’ye: AKP, ‘koşulları taşıyan partiler’in seçime katılmasından yana

Share Flip WhatsApp +1 Pin Pocket Shares 0

AKP Sözcüsü Mahir Ünal, 24 Haziran’daki seçimlere İYİ Parti’nin girip giremeyeceğine ilişkin, yasalarla belirlenmiş koşulları taşıyan tüm aday ve partilerin sandıkta seçmenin karşısına çıkmasından yana olduklarını söyleyerek, “Dolayısıyla bu süreçte birileri kendi hazırlıksızlıklarını bize fatura etmeye kalkışmasın” dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, AKP milletvekilleriyle parti merkezinde bir araya geldi.

Reklam

Toplantının ardından açıklama yapan Ünal, erken seçim kararıyla ilgili eleştirilere de yanıt verdi: “Siyaseten seçim havası oluştuğunda buna bigane kalmamız düşünülemez. 65 gün sonra seçime gidiyoruz. AK Parti olarak her seçim arefesinde tekrar seçim olacakmış gibi çalışmalarımızı başlatırız. AK Parti olarak her şekilde seçime hazırız. Bu seçimin diğer seçimlerden bir farkı var. Çünkü bu seçim cumhurbaşkanlığı ile milletvekili seçimlerinin bir arada gelişeceği, artık seçim beyannamelerinin bizzat cumhurbaşkanı adayı tarafından ilan edilecek bir süreç oluşturuyor.”

İYİ Parti’nin seçime katılıp katılamayacağı tartışmasına da değinen Ünal şunları söyledi: “Biz geçmişte seçimlerden alıkonulmak istenen, genel başkanı yasaklanmış, partisi kapatılmak istenmiş, demokrasi dışı müdahalelerle önü kesilmek istenmiş bir gelenekten geliyoruz. Biz her zaman demokrasinin tesisinden yana olduk. Bu çerçevede seçime girmek için yasalarla belirlenmiş koşulları taşıyan tüm aday ve partilerin 24 Haziran’da sandıkta seçmenin karşısına çıkmasından yanayız. Dolayısıyla bu süreçte birileri kendi hazırlıksızlıklarını bize fatura etmeye kalkışmasın.”

Reklam

15 Mayıs’ta seçim kampanyasına başlayacaklarını söyleyen Ünal, kampanyanın internet temelli olacağını da söyledi: “İnternetin ve sosyal iletişim ağlarının çok güçlü kullanılacağı bir kampanya olacağını daha önce açıklamıştık. Mayıs ayının 15’i gibi kampanya süreci başlar. Sayın Başbakanın ve Cumhurbaşkanının katıldığı büyük mitinglerimiz olacak.”