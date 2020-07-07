Mesaisi bitince Covid-19 hastalarına keman çalan hemşire: Amacım moral vermek

Şilili hemşireler, salgın sürecindeki tüm sağlık çalışanları gibi uzun ve yorucu mesaileri bitince dinlenip ertesi gün için güç toplamak, ailelerini görmek amacıyla evlerine gidiyor. 26 yaşındaki Damaris Silva ise mesaisi bitince Covid-19 hastalarına keman çalıyor.

Fotoğraf: Reuters

Başkent Santiago’daki Hospital El Pino’da çalışan Silva’nın mesaisi saat 18:00’de bitiyor. Bütün gün hastaların ateşini ölçüp ilacını veren, çoğunun başında saatlerce kalan Silva, haftada iki kez de onlara psikolojik açıdan destek vermek için kemanını eline alıyor ve saatlerce hastane koridorlarında geziyor.

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Popüler Latin şarkılarını çalan Silva, sadece hastalara değil aylardır salgınla mücadelede ön safta mücadele etmekten hem bedenen hem de psikolojik olarak yorgun düşen hastane çalışnlarına da moral veriyor.

Bazı hastaların haftalarca yakınlarını görmeden hastanede kaldığını anımsatan Silva, “Ben yanlarından geçerken kiminin yüzünde gülümseme oluyor, alkışlayacak gücü olan alkışlıyor. Mutlu olduklarını anlıyorum” diyor.

Severek, yürekten isteyerek keman çaldığını anlatan Silva, tek amacının hastalara yaşama sevinci aşılamak, iyileşeceklerine inanmalarını sağlamak, hayatın normal akışına bir gün tekrar dahil olacaklarını anımsatmak olduğunu altını çiziyor. Ve, ekliyor: “Kemanımla onlara umut ve moral vermeye çalışıyorum ki buna çok ihtiyaçları var.”