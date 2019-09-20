Meryem Koray: Yedinci Kıta bienali kapitalizmin sorunu, iklim yıkımının gerçekliğini anlatamaz

Kapitalist dünyanın yoksulluk, işsizlik, gelir adaletsizliği gibi nahoş ama yadsınamaz konuları ‘stilize etme’ ya da ‘fotoshoptan’ geçirme gayreti açıktır. Ne yazık ki, birçok yazıda ‘stilize edilmiş gerçekler’ olarak adlandırdığım bu durum iklim değişikliği için de geçerli.Örneğin Bienalin sponsorları olan Koç ya da Eczacıbaşı ne düşünürler bilmiyorum ama Yedinci Kıta, insani bir sorun olmaktan önce, üretimi ve tüketimiyle insanı da baştan çıkaran kapitalizmin sorunu!… Yedinci Kıta bunu anlatmaktan uzak! Konuya dönersem, sonuçta iklim yıkımı bir gerçek; bunun farkında olan ve dillendirenler az değil; anlatmaya devam etmekten başka yol da yok…

Meryem Koray’ın yazısı