Meryem Koray: Greta’yı asıl üzen iklim konusundaki kayıtsızlığın değişmemesi olacaktır

Bana sorarsanız, asıl üzülecek nokta, gencecik bir kızın böyle bir sorumluluk üstlenmesine rağmen ne hükümetlere ne de insanlara sorunun büyüklüğünü anlatamaması olabilir…﻿

Eminim ki, Greta’yı asıl üzen de bu konudaki kayıtsızlığın değişmemesi olacaktır!…

Reklam

Oysa endüstrileşme ile başlayan, büyüme baskısı ile artan, fosil yakıta bağlı enerji kullanımı ile şiddetlenen küresel ısınma ve yol açtığı iklim değişiklikleri konusunda artık bir anlaşmazlık yok; ‘inkar’ dönemi sona erdi… Bu sorunun o ülke bu ülke değil, yeryüzündeki yaşam için artık tehlikeli boyutlara geldiği konusu da, çarnaçar, kabul edilmiş durumda.

Ne var ki, sorunun varlığı ve nedenleri konusunda az çok varılan uzlaşma, çözüme gelindiğinde sarpa sarmıyor. Herkes sorumluluğu bir diğerine atarak meydandan çekilirken, zirveler, toplantılar konuşmaların ötesine geçememekte.

Meryem Koray’ın yazısı