Meryem Koray: Dünya Bankası verilerine göre dünyada kamudan en çok ihale alan 10 firmanın beşi burada

Dünya Bankası verilerine göre dünyada kamudan en çok ihale alan 10 firmanın beşinin bulunduğu bir ülkedir burası… Hava alanı, yol ve köprüler ile elektrik bu şirketlerin elindedir. Kamudan ihale alan 20 bin 850 şirketin bölüştüğü pastanın yüzde 30’u hepi topu bu dört şirkete gitmiştir.

Hükümet ihaleleri gibi İBB ihalelerini alanlar da çoğunlukla hep aynı şirketlerdir… Örneğin İSMEK ihalelerini 15 yıldır aynı şirketin aldığı açıklandı geçenlerde… Yalnız İSMEK de değil, fidan dikimi ve ağaç sulamadan web sitesi kurulumuna, araç kiralamadan reklam hizmetlerine kadar birçok alanda ihalelerin verildiği firmalar belli…

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Meryem Koray’ın yazısı