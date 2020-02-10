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Yaramazlara biraz batar!

Mersin’e Çin’den gelen öğrencide ‘corona’ çıkmadı

Mersin’e Çin’den gelen E.K. (22) yüksek ateş ve boğaz ağrısı şikayeti ile hastaneye başvurunca ‘corona’ virüsü şüphesiyle gözlem altına alındı. Ancak hastanın laboratuar sonuçlarının negatif çıktığı, ‘corona’ virüsüne rastlanmadığı bildirildi.

Fotoğraf: DHA

Çin’de öğrenim gören E.K., önceki gün yüksek ateş ve baş ağrısı şikayeti ile hastaneye başvurdu. 30 Ocak’ta öğrenim gördüğü Çin’den geldiği öğrenilen E.K., Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde gözlem altına alındı.

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Özel bir odaya alınan öğrenci için viral enfeksiyon tanısı konuldu.

E.K.’nin Ankara’da yapılan laboratuvar analizi sonucu ise negatif çıktı. İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, laboratuvar sonuçlarının negatif çıktığını belirterek, hastada ‘corona’ virüsüne rastlanmadığını bildirdi.  E.K.’nin genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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