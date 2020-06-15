Mersin’den, misafir olarak gittiği Bingöl’de iki depreme yakalandı

Mersin’de yaşayan Şengül Levent, Bingöl’ün Yedisu ilçesine bağlı Elmalı köyündeki akrabalarını ziyarete gitti. Levent, dün akşam ve bu sabah meydana gelen depremleri yaşadı.

Fotoğraflar: AA

Karlıova ilçesinde dün saat 17:24’te meydana gelen 5.7 büyüklüğündeki depremin ardından, 90 artçı deprem ve bu sabah saat 09:51’de 5.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Bir kişi hayatını kaybetti.

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AA’nın haberine göre art arda meydana gelen depremlerin şokunu yaşayan Levent çok korktuğunu belirterek, “Mersin’den çok kalabalık olarak geldik. Herkes Erzincan’a gitti. Ben köyde kaldım. Ben buradayken depremler oldu. Misafirliğe geldik, depreme yakalandık” dedi.

Köyde, askerlerin desteğiyle çadır kuruluyor. Türk Kızılayı tarafından sıcak yemek dağıtılıyor.