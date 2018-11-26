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Yaramazlara biraz batar!

Mersin’deki rektör çiçek yerine cami için yardım istedi

Mersin Üniversitesi rektörlüğüne yeniden atanan Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, çiçek gönderilmesi yerine cami yaptırma derneğine bağış yapılmasını istedi.

Fotoğraflar: Mersin Üniversitesi

Çamsarı’nın talebi üniversitenin resmi web sitesinden duyuruldu.

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Resmi duyuruda, “Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Çamsarı’ya yeniden Mersin Üniversitesi Rektörlüğü tevdi edilmiş bulunmaktadır. Tebrik için rektörlüğümüze çiçek gönderilmemesi, Mersin Üniversitesi Cami Yaptırma, Yaşatma ve Koruma Derneği’ne bağış yapılması önemle rica olunur” dendi.

Duyuruda, derneğin hesap bilgileri de yer aldı.

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Çamsarı daha önce Mersin Üniversitesi bünyesinde ilahiyat fakültesi kurulmasına ve Çiftlikköy Yerleşkesi’ne cami yaptırılmasına öncülük etmesiyle gündeme gelmişti.

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