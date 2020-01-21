Mersin’deki gizemli kazının yapıldığı ev ‘meraklı turist’lerin uğrak yeri oldu

Mersin’in Tarsus ilçesinde bir sokakta MİT gözetiminde 2016 yılında başlayıp bir yıl süren kazının yapıldığı ‘gizemli ev’ meraklı vatandaşların uğrak yeri oldu. Kazı yapılan evlerden birinin sahibi Ali Atasever, “Burası adeta turistik bir mekana dönüştü” dedi.

Fotoğraflar: DHA

Ankara’da oluşturulan 20 kişilik özel ekip tarafından, MİT ve özel harekât polisleri gözetiminde 82 Evler Mahallesi’nde bir gecekonduda 13 Kasım 2016’da başlatılan kazı, 3 Kasım 2017’de sona ermişti. Müze Müdürlüğü yetkililerinin kazı alanında yaptığı incelemenin ardından yer teslimi yapıldı. St. Paul’ün İncili ve Kral Dakyanus’un hazinesinin arandığı da iddia edilen kazıyı incelemek isteyen CHP Milletvekili Aytuğ Atıcı, birçok kez gitmesine rağmen alana alınmamıştı.

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Kazıyla ilgili uzmanlar tarafından bir rapor hazırlanarak, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’ne gönderildi. 2 Kasım 2017 tarihli uzman raporunda, kazı çalışmalarında 1 adet bronz sikke, kırık sütun parçası, etütlük durumda seramik parçaları haricinde envanterlik nitelikte taşınır-taşınmaz kültür varlığına rastlanmadığı vurgulandı.

Alınan güvenlik önlemleri ve neden kazı yapıldığı açıklanmayınca merak uyandıran ve ‘gizemli ev’ olarak adlandırılan kazı alanı ise aradan geçen yaklaşık üç yıla rağmen ilgi çekiyor. Gizemli evin çevresinde yaşayanlar, bulundukları bölgeyi merak edenlerin uğrak noktası haline geldiğini, fotoğraf çektirmek isteyenlerin sık sık sokağı gezdiğini belirtti. Kazının ardından harabeye dönen dört ev ise terk edilmiş halde, ilçenin simgesi olmaya devam ediyor.

Ev sahibi: Burası turistik yer değil

Kazı yapılan evlerden birinin mülk sahibi Ali Atasever, yapılan kazıdan sonra evlerinin turistik bir mekana dönüştüğünü belirterek, “Kazıdan sonra oturulamaz hale geldi. Kazıdan önce ailem, çocuklarım ve komşular burada yaşıyordu ancak bizden başka kimse kalmadı. Şimdi en az haftada bir gün birileri gelip burada fotoğraf çekiliyor. Herkes kendini bizim yerimize koysun. Burası turistik bir yer değil” diye konuştu.