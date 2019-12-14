Mersin’deki çalıştayda, AIDS Günü dolayısıyla prezervatif dağıtılması belediye meclisi toplantısında tartışmaya neden oldu

Mersin Üniversitesi’nin, Dünya AIDS Günü nedeniyle ev sahipliği yaptığı çalıştayda prezervatif dağıtılması, etkiniliği düzenleyen kurumlardan olan Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin meclis toplantısında tartışmaya neden oldu.

Fotoğraf: DHA

Belediye, Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı (TAPV), Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) ve Mersin Üniversitesi ‘İşbirliğini Geliştirme ve Danışmanlık Desteği Çalıştayı’ düzenlendi. Dünya AIDS Günü dolayısıyla üniversitede düzenlenen çalıştaya, alanında uzman isimler konuşmacı olarak katıldı. AIDS ve HIV’le mücadele yöntemlerinin masaya yatırıldığı çalıştayda prezervatif dağıtıldı.

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Meclis toplantısında söz alan Kurt şu sözlerle prezervatif dağıtılmasını eleştirdi: “Sağlık daire başkanlığımız sağ olsun gitti, Mersin Üniversitesi’nin içinde prezervatif dağıttı. Bu bizim toplumumuzun örf ve adetlerine uygun mudur?”

CHP’li Belediye Başkanı Vahap Seçer de, Sağlık Bakanlığı ile yaptıkları projenin ardından prezervatifleri dağıttıklarını söyledi.

Bunun üzerine Sağlık Daire Başkanı Dr. Hülya Atila, proje hakkında meclis üyelerine bilgi verdi: “HIV, AIDS alanında Mersin Üniversitesi, Birleşmiş Milletler ve özellikle de Sağlık Bakanlığı bizimle işbirliği protokolü yaptı. Burada kullanılan tüm materyaller belediye dışında bize hibe olarak geldi.”

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Dr. Hülya Atila’nın bilgilendirmesinin ardından bir kez daha söz alan Başkan Seçer şöyle konuştu “Bundan sonra protokol yapmayız. Sağlık Bakanlığı gelir standı kendi kurar. Arkadaşlarımız söylenecek sözleri o zaman söyler. Bizi de kurtarın bu işten. Cahil insanlar bize her şeyi söylüyor. Ama siz meclis üyesisiniz, araştırın da gelin.”

