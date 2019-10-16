Mersin’de üç ilçede orman yangını

Mersin’in Erdemli, Anamur ve Bozyazı ilçelerinde ormanlık alanda yangın çıktı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Fotoğraf: DHA

Erdemli’deki yangın, 22.00 sıralarında Gücüş mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda çıktı.

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Bölgeden duman yükseldiğini görenler, durumu itfaiyeye bildirdi.

10 arazöz, üç su tankı ile alevlere müdahale eden ekiplere mahalle sakinleri ve itfaiye de destek verdi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürerken, alevlerin çevrede bulunan ev ve hayvan barınaklarına sıçramaması için de büyük çaba sarf ediliyor.

Yangın ile ilgili bilgi veren Erdemli Orman İşletme Müdürü Murat Körlü, alevleri kısa sürede kontrol altına almak için ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.

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13 ayrı noktada yangın

Anamur ve Bozyazı ilçelerinde 13 ayrı noktada başlayan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi ile kontrol altına alınarak tek noktaya düşürüldü.

Anamur’un Çaltıbüyü köyü yakınlarında devam eden yangını söndürmek için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

