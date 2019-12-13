Mersin’de tarikatçılar fotoğraflı mezarlara saldırdı

Mersin’de tarikat mensupları fotoğraflı mezar taşlarına saldırdı, saldırganlardan beşi gözaltına alındı.

Mersin İmece Haber’in aktardığına göre Akbelen Şehir Mezarlığı’na yapılan saldırı sonrası mezar sahiplerinin yakınları suç duyurusunda bulundu.

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Mezarlıklar Müdürü Ercan Karteper, “Şikayetçiyiz, gereken cezayı almalarını istiyoruz. Bu olayın da takipçisi olacağız” dedi.

‘Kendi deyimlerince ‘günah’ olduğu için saldırmışlar’

Merhum Cansı Akbıyık’ın babası Bekir Akbıyık şunları söyledi: “Önceki gün ikindi saatlerinde Akbelen Şehir Mezarlığı 68’inci adada bulunan kızıma ait mezarlığın bakımı için giden arkadaş beni aradı. Mezarlığın üzerinde bulunan fotoğrafın kırıldığını ve mezar taşının tahrip edildiğini söyledi. Çok öfkelendim. Kim niye yapabilir ki diye böyle bir şey, derken çok sayıda mezarda aynı durumun olduğunu öğrendim. Bir gurup mezar taşlarında fotoğraf olmasının kendi deyimlerince ‘günah’ olduğu maksadıyla onca mezarlığa zarar verdikleri bilgisini aldım. Bu nasıl bir zihniyettir. Bu çirkin, yobaz saldırıyı şiddetle kınıyorum. Akıl tutulmasıdır bu olay. Mezarlıklardan ne istiyorsunuz. Adli makamların bu suçu işleyenlere gereken cezayı vereceğine inanıyorum.”



