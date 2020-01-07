Mersin’de sel can aldı: İki kişi hayatını kaybetti

Başta İstanbul olmak üzere birçok kentte hayatı felç eden, çatıları uçuran, ulaşımı aksatan şiddetli yağış Mersin’de can aldı. Mut ilçesinde, dereye uçan Ali Büyükgüdük yönetimindeki otomobilden sel sularına kapılan Yunus Gök’ün (34) cansız bedenine ulaşıldı. İbrahim Öngel (62), Erdemli ilçesinde heyelanın neden olduğu göçük altında kalarak hayatını kaybetti.

Fotoğraflar: DHA

Erdemli’de Limonlu Deresi taştı. Taşkın nedeniyle çevrede bulunan muz seraları ve evler sular altında kaldı.

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Merkez Mezitli ilçesinde de şiddetli yağışın etkisiyle birçok araç, su taşkınlarının etkisiyle sürüklendi.

İl Afet Acil Durum Yöntem Kurulu’nu toplayan Mersin Valisİ Ali İhsan Su, iki kişinin ölümüne neden olan sel nedeniyle ekiplerin teyakkuzda olduğunu belirterek, 24 saatte yaklaşık metrekareye yaklaşık 165 kilogram yağışın düştüğünü söyledi.

Yağışların gece olması nedeniyle okullarda tatilin düşünülmediğini ifade eden Su şöyle devam etti: “Bugün akşam yağmur etkisini kaybedecek. Esas sıkıntılı olan zaman dün akşam saat 21:00 ila sabah 06:00 arasıydı. Bu süre zarfında herkes evindeydi. Sadece yukarılardaki Çamlıyayla ve Gülnar ilçelerinde karlı olan yerleşim yerlerinde okulları tatil ettik. Mersin çok yağış alan bir ilimizdir. Her yağışta da okulu tatil edersek, çocuklar ne zaman eğitim ve öğretim görecek?”

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Sağanak ve fırtına nedeniyle sekiz yük gemisi Silifke ilçesinin Taşucu Limanı ile Boğsak Koyu arasındaki bölgeye yanaştırıldı. Taşucu Limanı’ndaki üç balıkçı teknesi battı. Fırtına nedeniyle denizde dalgalar yükselirken, selin sürüklediği ağaç parçaları da kıyıya vurdu. Bazı kişiler, sahildeki ağaç parçalarını yakacak olarak topladı.