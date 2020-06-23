Mersin’de, sağlık çalışanlarına ‘duvar resmi’yle teşekkür

Mersin sahilindeki sinema binasının duvarlarına, corona virüsüyle en ön safta mücadele eden meslek grubu sağlık çalışanlarını yansıtan resimler çizildi.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre Mersin Büyükşehir Belediyesi, Adnan Menderes Bulvarı’ndaki Özgecan Aslan Barış Meydanı’nda bulunan Cep Sineması’nın çevresinde güzelleştirme çalışması yaptı. Duvarlar, resimler ve graffitilerle donatıldı.

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Sinemanın bulvara bakan duvarına Covid-19 salgınıyla mücadele eden sağlık çalışanlarını simgeleyen bir hemşire resmedildi. Bu, kent halkının salgın süresince gece-gündüz çalışan sağlık çalışanlarına duyduğu minnetin bir ifadesi olarak nitelendi.

Hemşire resminin yanısıra dünya haritası ve çeşitli figürlerle süslenen duvarlar rengarenk bir görünüme kavuştu.