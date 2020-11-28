Diken

Yaramazlara biraz batar!

Mersin’de polisleri taşıyan araç devrildi: Bir polis hayatını kaybetti, dört yaralı

Mersin’in Tarsus ilçesinde, şarampole devrilen midibüsteki bir polis hayatını kaybetti, dört polis de yaralandı.

Fotoğraf: AA

Tarsus Cezaevi Kurumları Kampüsü’ne hükümlü bırakan polis ekibinin 33 BVY 70 plakalı midibüsü, dönüş yolunda Alifaki Mahallesi’nde kontrolden çıktı.

Reklam

Şarampole devrilen araçtaki beş polis, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Tarsus Devlet Hastanesi’nde tedavi gören yaralılardan Ömer Faruk Tekağaç, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Mersin İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, yaralı polisleri tedavi gördükleri hastanelerde ziyaret etti.

Reklam

Tekağaç, bugün Mersin Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’ndeki törenin ardından Anamur ilçesinde defnedilecek.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

SON HABERLER

Osmanlı-Türk laikleşmesi: Ezber ve klişe sevgisinin yararsızlığı

Cesur devrimci kararlar, boşlukta değil, eninde sonunda bir toplumun sinesinde kabul gördüğü için şu ya da bu ölçüde başarılı olabiliyor. Türkiye’de olduğu gibi. Dolayısıyla eğer bugün laiklik ilkesinin iktidarca (ve sanırım muhalefetçe de!) yok sayılmasından kaynaklanan sorunlar varsa ki var, gelecekteki çözümünü de, toprağımızdaki laikleşme macerasının özgül niteliklerini düşünerek aramakta yarar olabilir…

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...