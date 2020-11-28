Mersin’de polisleri taşıyan araç devrildi: Bir polis hayatını kaybetti, dört yaralı

Mersin’in Tarsus ilçesinde, şarampole devrilen midibüsteki bir polis hayatını kaybetti, dört polis de yaralandı.
Tarsus Cezaevi Kurumları Kampüsü’ne hükümlü bırakan polis ekibinin 33 BVY 70 plakalı midibüsü, dönüş yolunda Alifaki Mahallesi’nde kontrolden çıktı.
Şarampole devrilen araçtaki beş polis, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Tarsus Devlet Hastanesi’nde tedavi gören yaralılardan Ömer Faruk Tekağaç, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Mersin İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, yaralı polisleri tedavi gördükleri hastanelerde ziyaret etti.
Tekağaç, bugün Mersin Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’ndeki törenin ardından Anamur ilçesinde defnedilecek.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.