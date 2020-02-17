Mersin’de palyaço saldırıya uğradı: Tipime gıcık olmuş

Mersin’de bir mağaza açılışında palyaçoluk yapan Bayram A. kimliği belirsiz kişinin yumruklu ve tekmeli saldırısına uğradı. Saldırgandan şikayetçi olmayan Bayram A., “Tipime gıcık olmuş. Vurup yere düşürdü, tekme attı. Allah’a havale ettim” dedi.

Camişerif Mahallesi İstiklal Caddesi’nde yaşanan olayda 18 yaşındaki Bayram A.’ya yere düştükten sonra da tekme atmaya devam eden saldırganı çevredekiler uzaklaştırdı. Saldırı anı çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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Yaklaşık beş yıldır çeşitli organizasyonlarda palyaçoluk yaptığını belirten Bayram A. saldırıyı şöyle anlattı: “Çocuklarla eğleniyordum. Vatandaşın biri tipime gıcık olmuş, beni tersledi. Ağır kelimeler kullanarak vurup yere düşürdü, tekme attı. Ben ekmeği kazanırken insanlar neden böyle davranıyor? 13 yaşımdan bu yana palyaçoluğu severek yapıyorum”.