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Yaramazlara biraz batar!

Mersin’de öğrenci ve emekliye toplu taşıma 1.25’ten 1 liraya indirildi

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer belediyeye ait toplu taşıma araçlarında öğrenci, emekli ve engelliler için geçerli 1.25 liralık ulaşım ücretinin 1 liraya çekildiğini açıkladı.

Fotoğraf: DHA

CHP’li başkan şunları söyledi: “Öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin, 60-65 yaş aralığındaki vatandaşlarımızın, emeklilerimizin ve engellilerimizin, yüzde 40 oranından daha az engelli raporu olan yurttaşlarımıza 1.25 lira olan ulaşım ücretlerini 1 TL’ye düşürme kararı aldık. Birkaç gün içerisinde gerekli merciler tarafından onanıp uygulamaya koyacağız.”

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Esnafa alacağını vermek için tasarruf: 75 kiralık araç iade edildi

Büyükşehir belediyesinin 2.2 milyar lira borcu bulunduğunu ve tasarruf tedbirlerinin devreye alındığını dile getiren Seçer şu anda sadece zorunlu ödemelerini yapabildiklerini söyledi.

Başkan şu bilgileri verdi: “Minimum 90 milyon geliri olan belediyenin bu ayki geliri 73 milyon lira. Araç fazlası tespit ettik. 75 kiralık aracı iade ettik. Tasarrufumuz kirada 2 milyon 620 bin lira olacak. Akaryakıtta 918 bin 576 TL. Toplamda bizim kira ve akaryakıttaki tasarrufumuz Eylül ayına kadar 3 milyon 538 bin 656 TL olacak. Kiralık binalarımız var. 17 binamız var. Süratle bunları boşaltıyoruz. 6 milyon civarında bir tasarruf sağlayacak bize. Bana para lazım. Esnafın benden 500-600 milyon alacağı var.”

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