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Yaramazlara biraz batar!

Mersin’de kumar oynatılan binaya iş makinesiyle duvarı kırılarak girildi

Mersin’in Tarsus ilçesinde, kapıları kitlendiği için duvarı kırılarak girilen binada kumar oynarken yakalanan 89 kişiye, toplamda 109 bin lira para cezası uygulandı.

Fotoğraf: AA

İl Jandarma Komutanlığı’nın açıklamasına göre, Yenice Mahallesi’ndeki binada kumar oynandığı istihbaratına ulaşan ve bina önüne gözcü konulduğunu, kapılarının da içeriden kitlendiğini tespit eden ekipler, Tarsus Belediyesinden tahsis edilen iş makinesiyle duvarı kırarak binaya girdi.

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Jandarmanın incelemesinde 8 bin 835 oyun pulu, iki projektör, ses yayın cihazı bulunan binada, gizli geçitlerin de açıldığı tespit edildi.

Ekipler, kumar oynattığı iddia edilen üç kişiyi gözaltına aldı.

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