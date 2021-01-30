Mersin’de köpeklere özel kafe: Menüde biftekten pasta var

Mersin’de bir köpek eğitim merkezinde köpeklere özel kafe açıldı. Köpeklere özel menüsü olan kafede biftekten pastayla doğum günü kutlaması da yapılıyor.

Fotoğraflar: DHA

Merkez Toroslar ilçesinde köpek eğitim merkezi kuran Rasim Tekin, sahiplerinin köpekleriyle vakit geçirebileceği Köpek Kafe’yi açtı.

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Köpekleri nedeniyle kafelere rahat gidemeyen sahipleri için böyle bir mekan açtığını belirten Tekin şunları anlattı: “Buraya gelen köpekler güzel zaman geçiriyor. Kafemizde köpeklerimizin doğum günlerini kutluyoruz. Onlara özel yaş pasta ve kuru pastalarımız var. Köpeklerin yiyebileceği şekilde hazırlanıyor. Onlar için biftekten yaş pasta yapıyoruz, içinde fındık ezmesi oluyor, severek yiyorlar. Havuç, brokoli ürünlerimiz var. Şu an pandemi nedeniyle merkezimize sadece köpekleri alabiliyoruz.”