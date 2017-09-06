Mersin’de karakol yakınında bir şüpheli vuruldu: ‘IŞİD’li canlı bomba’ şüphesi var

Mersin’de polis merkezi yakınlarında bir şüpheli, intihar eylemcisi olduğu şüphesiyle vurularak öldürüldü.

Valiliğin yazılı açıklamasına göre şüpheli bir kişiye, bugün saat 08.15 sıralarında Yenişehir’deki 50’nci Yıl Polis Merkezi’ne 50 metre mesafedeyken ‘Dur’ ihtarı yapıldı.

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Açıklamada şüphelinin ihtara uymayarak karakola yürüdüğü belirtilerek ‘omzundan aşağı doğru sallanan kabloya elini atması üzerine vurulduğu’ kaydedildi. Ayrıca ölen şüphelinin kimlik bilgileri, örgütsel ilişki ve irtibatlarına yönelik çalışmaların devam ettiği ifade edildi.

Karakola 50 metre uzakta evi var

DHA’nın haberine göre şüphelinin 20 yaşındaki Suriye uyruklu Abdulkadir E. olduğu belirlendi.

Şüphelinin 50 metre uzakta bulunan apartmandaki evine baskın yapılarak babası gözaltına alındı. Evde arama yapılırken, şüphelinin iki kardeşinin Suriye’de öldüğü, kendisinin de başından şarapnelle yaralandığı, sol tarafında kısmi felç olduğu öğrenildi.

Şüphelinin bir yıl önce kente ailesiyle birlikte yerleştiği, evin balkonundan da karakolun çok net biçimde görüldüğü anlaşıldı.

Saldırganın cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Mersin Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

IŞİD şüphesi

AA’ya konuşan Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Ercan, şüpheliyi intihar eylemcisi olarak tanımladı.

Ercan, olay yerine gittiğini belirterek şunları söyledi: “Teröristin DEAŞ üyesi olduğu ihtimali üzerinde duruyoruz. Kısa sürede detaylı açıklamayı yapacağız. Polis ekiplerimizin başarılı çalışmasıyla önemli bir saldırı engellendi. Teröristin üzerinde canlı bomba yeleği ele geçirildi.”

Polisin incelemesi sürüyor. Karakolun yanında MİT bölge müdürlüğü de bulunuyor.