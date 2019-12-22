Mersin’de kadınların şiddete yönelik Las Tesis protestosuna izin verilmedi

Mersin’de, kadına yönelik şiddete tepki göstermek için Las Tesis’in başlattığı ve dünyaya yayılan danslı protestoyu yapmak için bir araya gelen kadınlara izin verilmedi.

Fotoğraf: DHA

Şili’de feminist kolektif Las Tesis’in başlattığı ve dünyaya yayılan danslı protesto, Mersin’de Kadın Meclisi ve Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nca organize edildi.

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Eylem için Mersinli kadınlar, Özgecan Aslan Meydanı’nda bir araya geldi. Ancak bir gece önce meydanı bariyerlerle kapatan polis, eyleme izin vermedi.

Mersin Kadın Platformu yetkilileri, dans sırasında söylenen şarkının sözlerinin değiştirilmesine rağmen izin verilmediğini söyledi. Daha önceden polis eyleme izin verilmemesinin gerekçesi olarak “Tecavüzcü sensin, suçlu polisler, suçlu yargıçlar, suçlu aranızda, devlet farkında” sözlerini göstermişti.

Kadınlar burada yapılan açıklamanın ardından dağıldı.

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