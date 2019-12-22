Diken

Yaramazlara biraz batar!

Mersin’de kadınların şiddete yönelik Las Tesis protestosuna izin verilmedi

Mersin’de, kadına yönelik şiddete tepki göstermek için Las Tesis’in başlattığı ve dünyaya yayılan danslı protestoyu yapmak için bir araya gelen kadınlara izin verilmedi. 

Fotoğraf: DHA

Şili’de feminist kolektif Las Tesis’in başlattığı ve dünyaya yayılan danslı protesto, Mersin’de Kadın Meclisi ve Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nca organize edildi. 

Reklam

Eylem için Mersinli kadınlar, Özgecan Aslan Meydanı’nda bir araya geldi. Ancak bir gece önce meydanı bariyerlerle kapatan polis, eyleme izin vermedi.

Mersin Kadın Platformu yetkilileri, dans sırasında söylenen şarkının sözlerinin değiştirilmesine rağmen izin verilmediğini söyledi. Daha önceden polis eyleme izin verilmemesinin gerekçesi olarak “Tecavüzcü sensin, suçlu polisler, suçlu yargıçlar, suçlu aranızda, devlet farkında” sözlerini göstermişti.

Kadınlar burada yapılan açıklamanın ardından dağıldı.

Reklam

İzmir’deki Las Tesis gösterisinde gözaltına alınan 20 kadın serbest

‘Las Tesis’ eyleminde gözaltına alınan kadınların açıklamasına polis engeli

Kadıköy’deki Las Tesis eyleminde gözaltına alınan kadınlar serbest

Kadın Meclisleri’nin Kadıköy’deki eylemine polis müdahalesi


SON HABERLER

Veteriner görüşü: Adalarda at taşımacılığına süresiz olarak son verilmeli

İstanbul’un Adalar ilçesinde atla taşımacılığın üç ay değil, süresiz olarak sonlanması gerektiğini savunan veteriner hekim Prof. Dr. Tamer Dodurka, “Ruam hayvan sağlığı kadar insan sağlığı için de bir tehdittir” dedi. Dodurka, hastalığa neden olan B. Mallei adlı bakterinin biyolojik silah olarak çeşitli savaşlarda kullanıldığına da dikkat çekti.

41’inci yıldönümünde, Maraş katliamında ölenler anıldı

Kahramanmaraş’ta 41 yıl önce meydana gelen olaylarda hayatını kaybedenler anıldı. Erenler Kültür Derneği ve Tertip Komitesi Başkanı Müslüm İbili, Maraş katliamının devlet içindeki karanlık güçler tarafından yapıldığını belirterek, “Sadece Alevilerin değil, tüm insanların vicdanlarında sorgulaması gereken bir sorun” dedi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...