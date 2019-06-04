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Yaramazlara biraz batar!

Mersin’de kadın cinayeti: Barışma teklifini reddettiği için bıçakladı

Mersin’in Tarsus ilçesinde 62 yaşındaki Emel Yalçın, tartıştığı 57 yaşındaki Bektaş C. tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Sabah saatlerinde meydana gelen olayda iddiaya göre Bektaş C., daha önce bir ilişki yaşadığı Emel Yalçın ile barışmak için Tekeliören mahallesindeki evine gitti.

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Bir süre konuşan ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Bektaş C., Emel Yalçın’ı bıçakla yaralayıp, olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin sesleri duyması üzerine çağırılan jandarma ve sağlık ekipleri, Yalçın’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Jandarma kaçan zanlıyı arıyor.

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