Mersin’de kadın cinayeti: Barışma teklifini reddettiği için bıçakladı

23 Haziran’da yenilenecek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde, herhangi bir talep, başvuru veya parti üyesi olmadıkları halde ‘sandık kurulu seçmen üyesi’ olarak görevlendirilen bazı kişiler, ilçe seçim kurullarına itiraz etti. Görevlendirmenin, siyasi partilerin sandık kurulu üye listelerindeki eksikliklerin tamamlanması amacıyla ilçe seçim kurulu başkanlıklarınca çekilen kura ile rasgele seçmen belirlenmesinden kaynaklandığı açıklandı.