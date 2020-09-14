Mersin’de, kaçak su tüketen 75 bin kişiye para cezası

Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, kaçak su tüketimi yaptığı tespit edilen 75 bin 403 kişiye 44 milyon 77 bin 489 lira ceza kesildiğini bildirdi.

Fotoğraf: www.naturalsociety.com

Müdürlük, usulsüz su kullanımının önüne geçmek ve kaçak su tüketimini en aza indirmek amacıyla 1 Nisan 2019’da başlatılan denetimler kapsamında 122 bin 895 adreste tarama işlemi yapıldığını açıkladı.

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Açıklamaya göre denetimlerde usulsüz ve kaçak su kullandığı belirlenen 75 bin 403 kişi hakkında tutanak tutuldu. Yasal işlem uygulanarak para cezası kesildi.