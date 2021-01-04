Mersin’de, iki günde üç doktor Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Toros Devlet Hastanesi’nden emekli olduktan sonra iş yeri hekimi olarak çalışan Genel Cerrahi Uzmanı Doktor Doğan Yıldırım, 20 gün önce Covid-19’a yakalandı. Covid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından yoğun bakım servisinde tedaviye alınan üç çocuk babası Yıldırım, dün hayatını kaybetti.

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Özel bir hastanede çalışan Anestezi Uzmanı Kemal Aslan da 20 gün önce Covid-19 teşhisiyle Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne yatırıldı. Aslan da tedaviye rağmen dün hayatını kaybetti.

Mersin’de özel bir hastanede dahiliye uzmanı olarak görev yapan Uz. Dr. Soyer Şimşek, Covid-19 testi pozitif çıkınca Mersin Üniversitesi (MEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedaviye alındı. Yoğun bakım ünitesine alınan evli ve üç çocuk babası Şimşek, bugün hayatını kaybetti.

Kentte, toplamda yedi doktor salgın nedeniyle hayatını kaybetti.