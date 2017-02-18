Mersin’de eşini benzin dökerek yakan adama indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet

Mersin’de eşini üzerine benzin döküp yakarak öldüren adama indirim uygulanmadan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Evinin çatısında uyuşturucu yetiştiren 27 yaşındaki Halil İbrahim Akdoğan, buna tepki gösteren eşi 25 yaşındaki Emine Akdoğan’ı 22 Mayıs 2016’da benzin dökerek yaktı.

Hastaneye kaldırılan Akdoğan, 12 gün sonra hayatını kaybetti.

Mersin 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘eşe karşı canavarca hisle kasten yakarak öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet istemiyle yargılanan Halil İbrahim Akdoğan’ın davasında bugün karar çıktı.

Akdoğan, eşinin “Erkeksen yakarsın” dediğini savunarak aslında evi yakmak istediğini, eşinin de bu sırada yandığını iddia etti.

Akdoğan’a ağırlaştırılmış müebbet cezası veren mahkeme, cezada indirim uygulamadı.

Emine Akdoğan’ın babası Abdulkadir Avcıer, “Acısını çeksin, hemen ölmesini istemem. Şimdi sıra torunlarımda. Onları kaçırdılar, dava açıp alacağım, o aileye bırakmayacağım” derken, anne Müzeyyen Avcıer de, “İçim biraz rahatladı” diye konuştu.

Avcıer ailesinin avukatı Özlem Bulunmaz, henüz kesinleşmediğini söylediği kararın emsal oluşturabileceğini söyledi.