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Mersin’de iş cinayeti: İnşaatın yedinci katından düşen iki işçi hayatını kaybetti

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Mersin’de çalıştıkları inşaatın iskelesinden düşen iki işçi hayatını kaybetti.

Fotoğraflar: DHA

Erdemli ilçesindeki Akdeniz mahallesinde bulunan 12 katlı inşaattaki iskelenin halatı koptu.

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Yedinci katta dış cephe sıvası yapan 51 yaşındaki Abdulkadir Yaşar ile 39 yaşındaki İsmet Akgül dengelerini kaybederek yere düştü.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, iki işçinin hayatlarını kaybettiklerini belirledi.

Cenazeler otopsi yapılmak üzere Erdemli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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