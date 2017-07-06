Mersin’de cezaevlerinde işkence iddiası: Sizi burada öldürsek, kimsenin haberi olmaz

Mersin’deki iki cezaevinde mahkumların kötü muamele, darp ve işkenceye uğradığı, “Sizi burada öldürsek kimsenin haberi olmaz” denerek tehdit edildiği öne sürüldü.

Cumhuriyet’ten Abidin Yağmur’un haberine göre İnsan Hakları Derneği Akdeniz temsilciliği, Tarsus C Tipi Kadın Cezaevi ve yeni açılan Tarsus T Tipi Kadın Cezaevi’ne yöneltilen işkence iddialarına ilişkin Tarsus başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

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Tutuklular ve cezaevi idaresiyle görüşerek hazırlanan rapor, suç duyurusuyla birlikte savcılığa iletildi. Raporda Tarsus C Tipi Kapalı Cezaevi’nden Tarsus T Tipi Kapalı Cezaevi’ne toplu sevk sırasında yaşandığı öne sürülen darp olayı da yer aldı.

‘Bunlar iyi günleriniz’

İHD heyetiyle görüşen tutuklu Ayşe Bozkurt, ring aracında küfürlere ve “Bunlar iyi günleriniz” tehditlerine maruz kaldıklarını belirterek, sevk sırasında saçlarından tutulup başları eğilerek götürüldüklerini söyledi. Bozkurt, yeni cezaevinde suların kötü koktuğunu, özel eşyalarına el konulduğunu öne sürdü.

Hükümlü Yıldız Gemicioğlu, Werniko Korsakof hastası olması nedeniyle diğer tutukluların yardımıyla kendine bakabildiğini ifade ederek, A. ve D. isimli gardiyanların kendisine kötü muamelede bulunduğunu iddia etti, koğuşta su olmadığını söylediklerinde “Size yağmurlu havada su yok” dendiğini savundu.

‘Su çamur gibi, yemek az veriliyor’

Heyetle görüşen bir diğer isim Evin Şahin de şunları anlattı: “Fadime Demir adlı arkadaşımız, kol saatini x-ray cihazından geçirdikten sonra askerlerden geri istedi. İtiraz tartışmaya dönüşünce beş asker Fadime Demir’i saçlarından tutarak ring aracına bindirmeye çalıştılar. Ring aracının içinde bize cinsiyetçi küfürler ettiler. Askerler bizi ‘Sizi burada öldürsek kimsenin haberi olmaz’ diyerek tehdit ettiler. Yeni cezaevine geldiğimizde saçlarımızdan boynumuzdan tutarak aşağı attılar. Selvi Yılan isimli arkadaşımız sert düşüp yaralandı. Elleri kelepçeli olduğu için kelepçeler ters döndü ve kollarından kan gelmeye başladı. İnfaz koruma memurları gelip bizi arama odasına götürdüler ve dövmeye başladılar. Bizi darp eden kadın infaz memurları A., E., D., G., T. Ve A.’dır. Bizi dövme nedenleri çıplak aramaya itiraz etmemizdir. Yaralandım ama revire çıkamadım. İki gün su gelmedi. Su geldiğinde ise çamur şeklinde akıyor. Yemek az veriliyor. Bozdolabımız ve televizyonumuz yok. Gazete alamıyoruz. Sabah akşam ayakta sayıma zorlanıyoruz.”

Raporda yönetici mahpuslar Saadet Akın, Azize Yakoğlu ve Evindar Özbek’le yapılan görüşmelerin içeriğine de yer verildi.