Diken

Yaramazlara biraz batar!

Mersin’de çelik rafların altında kalan işçi hayatını kaybetti

Mersin’in Tarsus ilçesindeki bir mantar üretim çiftliğinde devrilen çelik rafların altında kalan işçilerden biri yaşamını yitirdi, üçü yaralandı.

Fotoğraf: DHA

Topaklı köyündeki üretim çiftliğinde gece saatlerinde poşetlenen mantarların konulduğu iki metre yüksekliğindeki çelik raflar, işçilerin çalıştığı sırada henüz bilinmeyen bir nedenle devrildi.

Reklam

Devrilen çelik rafların altında kalarak yaralanan işçiler Caner Yarasa (46), Selim Serin, Ekrem Serin ve Yahya Doğan, işletmedeki arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralılardan Yarasa, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Üç işçinin tedavisi sürüyor.

SON HABERLER

Akar: Hafter’in Berlin’de bir noktaya gelmesini bekliyoruz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya’daki çatışmanın taraflarından Halife Hafter’in ‘gecikmeli de olsa’ ateşkes konusunda uzlaşmaya yanaşacağını ifade ederek, “(Almanya’nın başkenti) Berlin’de bir noktaya gelmesini bekliyoruz, temennimiz bir an önce ateşkesin hayata geçmesi, siyasi çözümden yanayız” dedi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...