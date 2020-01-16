Mersin’de çelik rafların altında kalan işçi hayatını kaybetti

Mersin’in Tarsus ilçesindeki bir mantar üretim çiftliğinde devrilen çelik rafların altında kalan işçilerden biri yaşamını yitirdi, üçü yaralandı.
Topaklı köyündeki üretim çiftliğinde gece saatlerinde poşetlenen mantarların konulduğu iki metre yüksekliğindeki çelik raflar, işçilerin çalıştığı sırada henüz bilinmeyen bir nedenle devrildi.
Devrilen çelik rafların altında kalarak yaralanan işçiler Caner Yarasa (46), Selim Serin, Ekrem Serin ve Yahya Doğan, işletmedeki arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Tedavi altına alınan yaralılardan Yarasa, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Üç işçinin tedavisi sürüyor.