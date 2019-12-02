Mersin’de Alevilerin çoğunlukta olduğu bölgede evlerin duvarlarına tarihler yazıldı

Mersin’de Alevi ailelerin çoğunlukta olduğu bölgede bazı evlerin duvarlarına çeşitli tarihler yazıldı. Yaklaşık 20 evin duvarına yazılan tarihlerin kim ya da kimler tarafından yazıldığının belirlenmesi için polis inceleme başlattı.

Fotoğraf: Gazete Duvar

Yenişehir’e bağlı Piri Reis Mahallesi’ndeki olayda yalnızca Alevi vatandaşların değil, Alevi olmayanların da evlerinin duvarlarında tarihlerin yazılı olduğu fark edildi. İlçede tedirginliğe yol açan durum, polise bildirildi.

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Duvarlara tükenmez kalemle ‘22.11.19’ ve ‘28.11.19’ tarihlerinin yazılı olduğu görüldü.

Duvar’dan Hacı Bişkin’in haberine göre mahalleye giderek tek tek kapıları çalan polis, binada bulunanlara, ‘Alevi misiniz?’ diye sordu.

Bir Mersinli konuyla ilgili şunları söyledi: “Dünden beri mahallede kötü bir hava var. Bu tarihler ne anlama geliyor bilmiyoruz. Eğer bu tarihler mahallede yapılacak bir inşaat, bakım, onarım çalışmasının işaretiyse önceden haber de verilebilirdi.”

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DHA’nın haberine göre, Mersin Emniyet Müdürlüğü’nden konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Tedirginlik yaşanacak bir durum söz konusu değil. Halkımızın için rahat olsun” denildi.

İzmir’in Gaziemir ilçesinde de geçen hafta Alevi vatandaşlara ait bazı evlere kırmızı boya ile ‘X’ işareti yapılıp ayrımcı yazı yazılması üzerine İzmir Emniyet Müdürlüğü soruşturma başlatmıştı.