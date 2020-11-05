Mersin’de 47 yıl, Batman’da 51 yıl sekiz ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki hükümlü yakalandı

Mersin’de, üç suçtan 47 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü, Batman’da 51 yıl sekiz ay hapis cezasına çarptırılan firari hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.
AA’nın haberine göre Emniyet Müdürlüğü, ‘kasten öldürme’ suçundan 25 yıl, ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçlarından da 22 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan A.D.’yi yakalamak için çalışma başlattı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince, istihbari çalışma sonucu hükümlünün saklandığı adres tespit edildi.
Adrese düzenlenen operasyonla yakalanan A.D, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Batman’da da İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında ‘kasten öldürme’ suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.Ç.’nin Yolağzı köyüne gideceğini tespit etti.
Köyde yakalanan B.Ç, jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.