Mersin’de 465 litre sahte içki ele geçirildi

Mersin’de, kaçak üretim yaptığı belirlenen şüphelinin evinde ve aracında yapılan operasyonda 465 litre sahte içki ele geçirildi.

Fotoğraf: DHA

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Erdemli ilçesi Ayaş Mahallesi’nde kaçak içki üretimi yapan kişiye yönelik operasyon düzenlendi.

Reklam

Şüphelinin evinde ve aracında yapılan aramada, bidon ve kovalar içerisinde 465 litre sahte içki, 143 adet muhtelif ölçülerde boş alkol şişesi, bir adet alkol yapımında kullanılan damıtma aparatı, beş litre alkol ve şarap yapımında kullanılan yedi litre maya ele geçirildi.

İsmi açıklanmayan şüpheli işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.