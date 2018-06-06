‘Mersin Şehir Hastanesi’ haberi: FOX haber sunucusu Portakal’a soruşturma

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Sağlık Bakanlığı avukatlarının şikayeti üzerine, FOX Ana Haber Bülteni sunucusu Fatih Portakal ile sorumlu müdür İbrahim Onur Kumbaracıbaşı hakkında Mersin Şehir Hastanesi ile ilgili haberleri nedeniyle soruşturma başlattı.

AA’nın haberine göre iki isme yöneltilen suçlar, ‘devletin organlarını aşağılama’, ‘hakaret’ ve ‘iftira’ olarak kayda geçti.

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Bakırköy 1’inci Sulh Ceza Hakimliği, Sağlık Bakanlığı’nın cevap ve düzeltme metninin haber bülteninin en başında, yukarıdan aşağıya yazı kaydırma tekniği kullanılarak “Sağlık Bakanlığı’nın cevap ve düzeltme metnidir” başlığı altında anlamayı zorlaştırmayacak biçimde olağan okuma kuralları çerçevesinde geciktirmeksizin derhal yayınlanmasına hükmetti.

Twitter hesabından bir mesaj paylaşan Portakal, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan’a dava açtığını hatırlattı.

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Hakaret ve iftira davasını @saglikbakanligi açtı. Şaşırmadım, bekliyordum. Çünkü ilk iftira davasını bakan @lutfielvan’a biz açtık. Her haberin olduğu gibi bunun da arkasındayım. Sizlerden çekinip de habercilik yapmayanın gözü kör olsun, dili tutulsun. — fatih portakal (@fatihportakal) June 6, 2018

Ne olmuştu?

Portakal haberde, Mersin Şehir Hastanesi’nin büyüklüğünü vurgulayarak, hastaların hastane içinde ulaşımda zorlandığını, ekrana getirdiği koltuk değnekli bir hastanın MR çektirmek için çok uzun bir yolu yürümek zorunda kaldığını söylemişti.

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, habere tepki göstermiş ve “Birileri bunlara bu haberleri yaptırıyor” demişti. Portakal ise ana haber bülteninde Elvan’a “O bilgiler neler? Yarına kadar göstermesini istiyorum. Aksi durumda iftira davası açıyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

Konuyu inceleyen Mersin Şehir Hastanesi yönetimi yayında mikrofon uzatılan koltuk değnekli Kemal Alp Köker’in, gerçek hasta olmadığını iddia etmişti.

1 Haziran Cuma günü Elvan’a iftira davası açtığını duyuran Portakal, bültende ayağının kırık olmadığının iddia edildiği yurttaşın kırık raporunu ve röntgen filmini de yayınladı.