Mersin Barosu başkanı, 8 Mart toplantısında kadın avukatı kürsüden itti

Mersin Barosu Başkanı Ali Er, üyelerin istifa metnini okumak isteyen üyelerden Şilan Türk’ü kürsüden itti.

Hürriyet’in haberine göre Mersin Barosu Kadın Hakları Merkezi, ‘Dünya Emekçi Kadınlar Günü’ nedeniyle bir basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda söz alan Er, sözü 16 Nisan’daki ‘partili cumhurbaşkanlığı’nı merkeze alan anayasa değişikliği referandumuna getirdi: “Anayasa değişiklikleriyle ilgili tüm üyelerimizi kapsayıcı bir ‘Evet’ ya da ‘Hayır’ açıklamasının, baromuzun düşünsel yapısını yansıtmayacağını, farklı görüşte olan avukat arkadaşlarımızı kapsamayacağını, bu konuda tavır göstermenin baromuzu siyasi taraflara iteceğini ve bunun da tüm meslektaşlarımıza zarar vereceğini düşünmekteyiz.”

Er’in konuşmasının ardından Türk, Er’e itiraz ederek “Açıklamanızda yönetim kurulu adına diyorsunuz, ben yönetimdeyim, bu açıklamayı kabul etmiyorum” dedi.

Bu sözlerin ardından kürsüye çıkan Türk, üyelerin istifa metnini okumak istediğini söyledi. Er ise bu istek karşısında Türk’ü kürsüden itti.

mersin barosunun kadınlar günü skandalı pic.twitter.com/Co1LFMb0mo — göksu s. (@caelumaqua) March 8, 2017

‘Hassas dönem bahanesi’

Türk, tartışmaların ardından kürsüye çıkıp istifa metnini okumak istediğini belirterek şunları söyledi: “Türkiye Barolar Birliği Kadın Hukuku Komisyonu’nun basın açıklaması metninde geçen ‘son 10 yılda artan şiddet’, ‘kararlı bir devlet politikasının uygulanmaması’ ve ‘şiddetin her türlüsüne hayır ibareleri’, siyasi olduğu ve mevcut iktidarı hedef gösterdiği düşüncesiyle, ülkenin hassas bir dönemden geçtiği bahane edilerek, baro başkanlığı tarafından metnin değiştirilmesi istenmiş, aksi halde okunmayacağı beyan edilmiştir. Metni tamamen okumak istediğimi, metinde geçen ve büyük harfle yazılan ‘Hayır’ kelimesinin küçük harfle yazılmasında bir sakınca görmediğimizi, hatta ‘son 10 yılda’ ibaresi yerine ‘son yıllarda’ ibaresini de kullanabileceğimizi bildirmemize yönelik uzlaşma çabamıza rağmen, baro başkanının bu tavrı devam etmiştir. Bunun yanında söz konusu etkinlikleri ‘bu şekilde müdahalelerle yapamayacağımızı’ bildirdiğimizde aldığımız cevap, ‘Yerinize yapacak adam bulunur’ şeklinde olmuştur.”

Er: Komisyon dayatıyor

Er ise metnin Türkiye Barolar Birliği Kadın Hukuku Komisyonu tarafından dayatılmaya çalışıldığını savundu: “TÜBAKKOM, her yıl kendi metnini oluşturarak, tüm barolara gönderiyor. Bu metnin içeriğini okumak zorundaymışsınız. Metindeki ‘Hayır’ın büyütülerek basına dağıtılması isteniyor. ‘Gelin, küçültün’ dedik. Gelmediniz, onu da yapmadınız. Şu ortamda, gündemde ‘Hayır’ı niye büyütüyorsunuz? TÜBAKKOM, baroların üzerinde bir kuruluş değil. Burada sıkıntı ‘Hayır’ ifadesinin büyük olması, hassas ve sıkıntılı bir konu. ‘Evet’ de olsa aynısını yapardım. Burada mesele ‘Hayır’ın büyük yazılması. Kimse barolara bu şeyi dayatamaz.”