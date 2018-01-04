Merrill Lynch’e göre Bitcoin’in en fazla işlem gördüğü piyasa yatırıma uygun değil

ABD’li banka Merrill Lynch müşterilerini ve danışmanlarını, kripto para Bitcoin’in en fazla işlem gördüğü piyasaya yatırım yapmamaları konusunda uyardı.
The Wall Street Journal gazetesindeki habere göre banka, 8 Aralık 2017 tarihinde yaklaşık 17 bin danışmanına gönderdiği notta Grayscale’s Bitcoin Investment Trust (GBTC) için gelen yeni işlem taleplerini ‘bu ürünün elverişliliği ve niteliği bakımından’ onaylamadığını yazdı.
GBTC New York Borsası gibi resmi bir borsa değil ve borsa dışı işlemlerin yapıldığı bir piyasa. Merrill Lynch daha önce de dünyanın en büyük vadeli işlemler borsası CME borsasındaki Bitcoin vadeli işlemlerine erişimi yasaklamıştı.
Son bir yıl içinde yüzde 1300’den fazla yükselen kripto para Bitcoin hakkında, ‘spekülatif bir balon’ olabileceğine ilişkin eleştiriler yükselmeye devam ediyor.
Bitcoin, coinmarketcap’e göre halen 15 bin 203 dolardan işlem görüyor. Kripto para piyasası ise bir haftada iki katına çıkarak 763 milyar dolara yükseldi.
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