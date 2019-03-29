Mermi fiyatındaki indirim ‘enflasyonun psikolojik etkileri’ni azaltmak içinmiş

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), mermi fiyatındaki indirimle ‘enflasyonun psikolojik etkisinin azaltılmaya amaçlandığını’ bildirdi.

Fotoğraf: sidomaav.com

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK), geçen ocak ayında, Enflasyonla Topyekun Mücadele Kampanyası kapsamında tabanca fişeklerinin fiyatını yüzde 7,5 oranında düşürmüştü.

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CHP Ankara Milletvekili Nihat Yeşil, MSB’ye soru önergesi vererek indirimin ne amaçla yapıldığını sordu. Bakanlıktan vekile yanıt geldi.

Yeşil’in gazetecilerle de paylaştığı yanıtta, indirimle enflasyonun psikolojik etkilerini azaltmak için dolayı bir etki yaratmanın hedeflendiği kaydedildi.