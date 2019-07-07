Mermer ocağında ölüm: 10 metre yüksekten düşen işçi hayatını kaybetti

Libya açıklarında kurtardığı Afrikalı göçmenleri İtalya’nın Lampedusa adasına getirmesine izin verilmemesi üzerine kendisini engelleyen asker ve polis kuvvetlerini atlatarak limana yanaşmayı başaran ‘Sea-Watch 3’ gemisinin kaptanı Carola Rackete, “Yeniden denize dönersem ve aynı durumla karşılaşırsam, tereddüt etmeden yeniden göçmenleri kurtarıp güvenli limana getiririm” dedi. İzinsiz göçmen getirdiği için hapis cezasıyla karşı karşıya bulunan Rackete, göçmenler hakkında söyledikleri dolayısıyla İtalya İçişleri Bakanı Matteo Salvini’ye dava açacağını da açıkladı.