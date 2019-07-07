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Yaramazlara biraz batar!

Mermer ocağında ölüm: 10 metre yüksekten düşen işçi hayatını kaybetti

Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde, çalıştığı mermer ocağında 10 metre yükseklikten düşen işçi Erol Özdemir (48), yaşamını yitirdi.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Bozdoğan ilçesindeki, bir süre önce kayyum atanan mermer ocağında işçi olarak çalışan Erol Özdemir, dün akşam saatlerinde, dengesini kaybedip, 10 metre yükseklikten düştü. Diğer işçiler durumu 112 Acil Servis ve jandarmaya bildirdi.

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Sağlık ekipleri, Özdemir’in yaşamını yitirdiğini belirledi. Özdemir’in naaşı savcı ve jandarmanın olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.

Jandarma, Özdemir’in ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

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