Merkür, Güneş ile Dünya arasından geçti. Türkiye saatiyle 15:15’te başlayan geçiş, Antalya’daki TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi’nde tek teleskoptan takip edildi.

Fotoğraf: DHA

Merkür’ün Güneş’in önünden geçişinin yaklaşık 5.5 saat süreceği belirtildi. TÜBİTAK’tan yapılan açıklamada, Güneş’e doğrudan bakıldığında göz retinasının ciddi şekilde zarar göreceği uyarısı yapılarak isteyenlerin özel filtre donanımına sahip optik cihazlarla (teleskop, dürbün gibi) izlenmesi gerektiği vurgulandı.

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TÜBİTAK Gözlemevi Müdürü Sacit Özdemir şunları söyledi: “Hava şartlarının olumsuzluğu nedeniyle Güneş’in önüne bulutlar geldi ve Antalya’da 5- 10 dakika sonra görüntüyü kaybettik. Tamamını izleyemedik. Bir kısmını dahi gökyüzü meraklılarına izletemedik. Şu an geçiş sürüyor. Türkiye’de tamamını zaten izleme şansımız yok. Çünkü Güneş batıyor. Ancak dünyanın başka yerlerinde bu olay izleniyor ve kayıt altına alınıyor. Güney ABD, Batı Afrika, Atlantik Okyanusu’nda 5.5 saat boyunca tamamı izlenecek.”

Yüzyılın ilk Merkür tutulması 2003’te gerçekleşmişti. Bir sonraki geçiş ise 13 Kasım 2032’de olacak.

