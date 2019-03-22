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Yaramazlara biraz batar!

‘Merkez’in yükselen dolara karşı ‘repo’ kararı faizleri artıracak

Merkez Bankası (MB) fonlama aracı olarak kullandığı yüzde 24 seviyesindeki bir hafta vadeli repo ihalelerine bir süreliğine ara verdiğini açıkladı. Bu kararın ardından işlemciler ortalama fonlama maliyetinin (faiz) önümüzdeki günlerde kademeli olarak yükseleceğini söyledi.

Fotoğraf: DHA

MB son dönemde piyasayı yüzde 24 seviyesindeki bir hafta vadeli repo ihalesi ile fonluyor. İlgili fonlamanın kullanılmaması halinde, bankaların ilk etapta ortalama fonlama maliyetinin çıkacağı üst nokta MB’nin gecelik borç verme faizi olan yüzde 25.50 seviyesi.

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Bankanın repo kararını devam ettirmesi halinde ise geç likidite penceresi de MB’nin borç verme seçeneklerinden. Fakat geç likidite penceresinde borç verme faiz oranı yüzde 27 yani 300 baz puan daha yüksek.

MB açıklamasında ortalama fonlama maliyetinin hangi faiz oranına yükseleceğine dair sinyal vermedi. Buna göre ilk etapta ortalama fonlama maliyetinin 150 baz puan yükseleceği daha sonra ise bunun 300 baz puana ulaşma ihtimali bulunuyor. Ancak bu MB’nin likidite tercihleri sonrası netlik kazanacak.

Reuters’a konuşan İş Yatırım Ekonomisti Muammer Kömürcüoğlu, “İlk etapta fonlama üst bant üzerinden olabilir, yani yüzde 25.5’ten. Eğer kur üzerinde baskı devam ederse geç likidite fonlamasına geçilebilir, bu durumda fonlama yüzde 24’ün üzerine 300 baz puan koyularak yani yüzde 27’den yapılabilir” dedi.

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MB’nin ilgili adımı, ABD ile ilişkilerin daha da kötüye gidebileceği endişeleriyle dolar/TL’nin sert yükselişle bugün 5.46’lı seviyelerden 5.60’lı seviyeleri test etmesi ardından yapıldı.

Adım piyasada ilk etki olarak dolar/TL’yi 5.58’den 5.55’e doğru düşürse de bu düşüş kalıcı olmadı.

Dolar/TL 5.63’ü aştıktan sonra saat 17.25 itibariyle 5.62 civarında işlem görüyor.

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