Merkez’in yıl sonu enflasyon tahmini: Yüzde 7,2 ila 9,6

Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon tahmini açıklandı: Yüzde 7,2 ila 9,6.
‘İhtiyaç duyulursa ilave sıkılaştırma’
Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, “Enflasyonun 2018 sonunda yüzde 7,2-9,6 aralığında (orta noktası yüzde 8,4) gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz” dedi.
Çetinkaya, “Enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları ve enflasyonu etkileyen diğer unsurlar yakından izlenerek ihtiyaç duyulması halinde ilave sıkılaştırma yapılabilecektir” diye konuştu.
Ayrıntılar geliyor…
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