Diken

Yaramazlara biraz batar!

Merkez’in yıl sonu enflasyon tahmini: Yüzde 7,2 ila 9,6

Share11
Flip
WhatsApp
+1
Pin
Pocket
Shares 11

 

Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon tahmini açıklandı: Yüzde 7,2 ila 9,6.

Görsel: DHA

‘İhtiyaç duyulursa ilave sıkılaştırma’

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, “Enflasyonun 2018 sonunda yüzde 7,2-9,6 aralığında (orta noktası yüzde 8,4) gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz” dedi.

Reklam

Çetinkaya, “Enflasyon beklentileri, fiyatlama davranışları ve enflasyonu etkileyen diğer unsurlar yakından izlenerek ihtiyaç duyulması halinde ilave sıkılaştırma yapılabilecektir” diye konuştu.

Ayrıntılar geliyor…

Reklam

Merkez Bankası beklenti anketi: Yıl sonu dolar 4.22, enflasyon 10.07, büyüme 4.7

Enflasyon yüzde 10.23: Yıl sonu hedefinin yarısı daha ilk çeyrekte aşıldı

 

Share11
Flip
WhatsApp
+1
Pin
Pocket
Shares 11

SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...