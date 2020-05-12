‘Merkez’in yeni binasında Alman şirketin projesi iptal; yeni proje ‘saray mimarı’na

İstanbul’da yapılması planlanan Finans Merkezi’nde, Merkez Bankası için inşa edilecek binada 2015’te belirlenen projenin iptal edildiği, yeni proje için Ankara’daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı ile Muğla’nın Marmaris ilçesindeki yazlık sarayın mimari olan Şefik Birkiye’nin şirketi VizzionArchitects ile el sıkışıldığı bildirildi.

Alman şirketin projesi (solda) ve yeni proje (sağda) (Fotoğraf: Sözcü)

Sözcü’den İsmail Şahin’in haberine göre 2015 yılında Merkez Bankası’nın düzenlediği yarışmayı kazanan Almanya merkezli mimarlık firması HPP’nin hazırladığı proje iptal edildi.

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2019 yılı sonunda Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi’nin idaresine geçen Finans Merkezi projesindeki binanın mimarı değişirken, projenin tasarımı da baştan aşağı yenilendi.

Eski projede 55 kat olan Merkez Bankası binasının yüksekliğinin yeni projede bodrumlar dahil 67 kata çıkarıldığı belirtildi.

Finans Merkezi projesinde yer alan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu ve diğer kamu kuruluşlarına ait binaların dış görünümünde de el sıkışılan bir başka mimarlık firması tarafından değişiklik yapılacağı kaydedildi.

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İsmi açıklanmayan bir yetkilinin “Tüm binalar birbirleriyle mimari ve estetik açıdan uyumlu hale getirilecek” dediği belirtildi.

Projenin tam ortasında bulunan 15 bin 960 metrekarelik Merkez Bankası binasının arazisi için hazırlanan imar planıyla büyük bir inşaat hakkı tanınmıştı.

Merkez Bankası parseline alışveriş merkezi, rezidans, otel, sinema, tiyatro, ofis, restoran, özel hastane ve eğitim alanları yapılabilecek.