Toplantıdaki yatırımcı: Merkez’e göre enflasyondaki yükseliş geçici

Merkez Bankası’nın (MB) dünkü yatırımcı toplantısında yer alan bir katılımcı, banka yetkililerinin enflasyondaki yükselişin geçici olduğunu düşündüğünü söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Ağustos ayına ilişkin enflasyon yıllık bazda yüzde 11.77 kaydedilirken, piyasada yıl sonu için tek haneli enflasyon beklentisi kalmadı. MB’nin beklentisi ise halen yüzde 8.9 seviyesinde.

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Reuters ajansına konuşan yatırımcı şöyle konuştu: “MB’nin verdiği mesajlardan son gelişmelere politika faizi değil de likidite adımlarıyla neden cevap verilmediğinin iletişiminin yapıldığını görüyoruz. TCMB salgın kaynaklı geçici etkilerin, iç dış belirsizliklerin oldukça kuvvetli olduğu mesajı veriyor.”

Yatırımcı şöyle devam etti: “Buradan anladığımız enflasyondaki yükselişin geçici ve henüz kalıcı bir politika artışı için erken olduğunu düşündükleri. Bankadan likidite adımlarına devam edeceği ve daha fazla sıkılaştırma için de alanının bulunduğu mesajını da aldık.”

Örtülü artış

Son dönemde Türk Lirası’nın yabancı paralar karşısındaki hızlı değer kaybı MB’yi sıkılaştırma adımlarına zorlamıştı.

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Ekonomi yönetiminin yüksek faize karşı çıkması nedeniyle sıkılaştırmayı ‘örtülü faiz artışı’ yoluyla yapan MB, fonlama maliyetini dün itibariyle yüzde 10.15’e getirdi. Piyasalar sıkılaştırmada sona gelindiği görüşünde. Politika faizi ise yüzde 8.25 seviyesinde.

Öte yandan, MB’nin dünkü mesajları arasında likidite adımlarıyla gerekmesi halinde sıkılaştırma yönlü daha fazla yerinin olduğu da yer aldı. Mesajlarda enflasyonda geçişkenlik etkisinin kuvvetlendiği ve rezervlerin kısa vadeli borçları karşılamak konusunda yeterli olduğu bilgisi de yer almıştı.

MB’nin yatırımcılara yönelik sunumu kurumun sitesinde de yayınlandı.